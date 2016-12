Schettino: "Sono qui all'isola del Giglio per la verità, mettendoci la faccia"

12:45 - "Sono all'isola del Giglio per contribuire all'accertamento della verità, mettendoci la faccia, come ho sempre detto". Così il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, che si trova sull'isola per partecipare al sopralluogo in programma domani sul relitto della nave da crociera.

"Sono qui - ha aggiunto Schettino che, da ha preso alloggio sull'isola in vista del sopralluogo di mercoledì - per assistere i miei consulenti impegnati negli accertamenti necessari a comprendere le cause e le dinamiche del mancato funzionamento di alcune apparecchiature".