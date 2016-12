25 agosto 2014 Offese razziste sul web a Miss Livorno Insorge la rete per difendere Cioma Ukwu "Quando uno comincia a giudicarti per le tue origini o cose simili per me queste persone rimarranno sempre piene di ignoranza", replica la 15enne su Facebook Tweet google 0 Invia ad un amico

18:18 - Cioma Ukwu, una 15enne di origini nigeriane viene eletta Miss Livorno e sul web compaiono alcuni interventi offensivi e razzisti nei suoi confronti. "Se uno mi giudicasse per il mio aspetto perché esteriormente non gli piaccio - ha ribattuto Cioma alle offese su Facebook - ben venga, ma quando uno comincia a giudicarti per le tue origini o cose simili per me queste persone rimarranno sempre piene di ignoranza! Fiera di essere una livornese NERA!!".

In difesa della ragazza anche l'assessore comunale al Turismo, Nicola Perullo, presente in veste di giudice alla serata di incoronazione della miss, che aveva commentato sulla sua bacheca Facebook: "Livorno è quella città in cui alcuni fini pensatori dibattono domenica 24 agosto 2014 sulla legittimità della scelta della nuova Miss Livorno, Ukwa Cioma. Tra l'altro, io ero in giuria ed è stata una delle ragazze a cui ho dato il massimo punteggio. Qualcuno ha qualche problema?".



"A Cioma esprimo sostegno e vicinanza. La Toscana che mi piace sconfigge l'ignoranza con l'inclusione e la bellezza", scrive, sempre su Facebook, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.