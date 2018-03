Torino, ladro sfortunato spacca i vetri di un supermercato e si ferisce

Per due volte in venti giorni è stato arrestato dopo un furto. Entrambe le volte ha rotto un vetro ferendosi la mano. Il protagonista della vicenda, un 43enne, si è introdotto all'interno di un supermercato e ha atteso l'orario di chiusura in un ripostiglio. Poi è riuscito a rubare quasi 500 gratta e vinci per un valore di poco più di duemila euro. Ma non tutto è andato secondo i piani.