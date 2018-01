Torino, bruciati oggetti dimenticati nella calca di piazza San Carlo

Pochi oggetti reclamati - All'ufficio oggetti rinvenuti del Comune "Non si è visto praticamente nessuno per giorni - conferma il gestore del servizio Roberto Mangiardi, raggiunto da La Stampa - così dopo qualche mese si è deciso di smaltirli, era materiale molto sporco, deteriorato che non poteva restare a lungo in deposito".



Lo sforzo per la restituzione - In questi mesi depositi e uffici comunali hanno effettuato aperture straordinarie per consentire alle persone di recuperare i propri oggetti. Gli addetti hanno anche spedito le carte d'identità ritrovate agli indirizzi dei legittimi proprietari. Le cose di poco valore, invece, sono state eliminate come spazzatura indifferenziata.



La spiegazione dello psicologo - Alessandro Zennaro, direttore del dipartimento di psicologia dell'Università di Torino , spiega: "Sono ricordi, forti: la reazione di chi li ha persi in quella notte è quindi assolutamente normale: rievocano un trauma che non si vuole rivivere. La mente si protegge e mette quegli oggetti, legati a un episodio tanto drammatico, nell'oblio, li distrugge".