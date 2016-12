Terrorismo, polizia Stato: attenzione alta ma no segnali in Italia

"L'attenzione è alta, ma non ci sono segnali specifici o evidenze particolari"". Così Lamberto Giannini, direttore del Servizio centrale antiterrorismo della polizia di Stato, ha commentato l'allerta lanciata dagli Stati Uniti per potenziali rischi di attentati legati a viaggi in Europa. Inoltre "associare il terrorismo al fenomeno migratorio - ha aggiunto - è una cosa che non ci sta".