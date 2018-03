"Siamo intervenuti senza indugio. Abbiamo dovuto agire immediatamente per eliminare questa minaccia: Halili poteva compiere delitti", ha detto il questore di Torino, Francesco Messina. "C'è stata un'escalation nel suo percorso. È passato dall'auto indottrinamento al cercare e contattare soggetti, 'lupi solitari', che potessero compiere azioni terroristiche e stava anche studiando come usare il coltello e come preparare un camion per eventuali attentati". Il 23enne avrebbe incontrato italiani convertiti, ghanesi, marocchini, spesso già noti alle forze dell'ordine.



Creò un social con i messaggi del portavoce dell'Isis - L'accusa nei confronti di Halili è di "partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico". Gli investigatori hanno accertato che, quando il 30 agosto 2016 il capo della propaganda e portavoce dell'Isis Abu Mohammed Al Adnani fu ucciso ad Aleppo, il 23enne creò una piattaforma social dove pubblicò tre diverse playlist con i messaggi più famosi del braccio destro di Al Baghdadi, compreso quello in cui dava l'ordine ai lupi solitari presenti in Europa di scatenare la campagna di terrore che ha portato alle stragi del 2015.



Fu arrestato per terrorismo nel 2015 - Il giovane era già finito al centro di un'inchiesta della Procura di Brescia e della Digos che lo avevano bloccato nel marzo del 2015 dopo aver pubblicato in Rete un manuale islamico. Halili patteggiò una condanna a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Le verifiche successive hanno consentito agli inquirenti di accertare che il giovane, proprio dopo aver subito la condanna, ha accelerato il suo percorso di radicalizzazione, intensificando l'attività di proselitismo ed indottrinamento. Sequestrato diverso materiale, sia di propaganda sia inneggiante al jihad: filmati dei combattenti in Siria e Iraq, video delle esecuzioni di civili e militari, le rivendicazioni degli attentati di Parigi e Bruxelles.



Coinvolti anche italiani convertiti all'Islam - Nell'ambito dell'indagine sono stati emessi anche 13 decreti di perquisizione a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia. Nell'inchiesta sono coinvolti anche alcuni italiani convertiti all'Islam, oltre a cittadini di origine straniera: l'accusa ipotizzata è di aver svolto una campagna di radicalizzazione e proselitismo sul web.