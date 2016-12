Terremoto Centro Italia, Errani: "Sui risarcimenti non accetteremo assalti alla diligenza"

"Il cratere sismico ha una dimensione scientifica. Non accetteremo assalti alla diligenza: chi ha diritto avrà non un euro in meno ma nemmeno un euro in più". Lo ha detto il commissario per la ricostruzione Vasco Errani, partecipando all'inaugurazione della "cittadella" donata dall'Emilia Romagna alla comunità terremotata di Montegallo (Ascoli Piceno). "I danni da terremoto saranno risarciti al 100%, ovunque siano avvenuti", ha aggiunto.