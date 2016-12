Terremoto Centro Italia, donna partorisce in auto a Perugia: la "bambina della speranza" si chiama Talj

Sono state centinaie le richieste di aiuto arrivate la notte scorsa alla centrale del 118 di Perugia. Tra queste, c'è stata anche quella dei genitori della bambina intorno a mezzanotte. Secondo quanto riportato da Perugia Today, il papà di Talj ha chiamato dicendo che si trovava in auto con la mamma al nono mese di gravidanza e che la stava trasportando all'Ospedale di Città di Castello per partorire.



A quel punto, data la situazione di allarme per via del terremoto, il consiglio del centralino è stato quello di fermare subito l'auto per strada e attendere l'arrivo dei soccorsi. La donna è stata trasferita al Pronto Soccorso dell'ospedale di Città di Castello in ambulanza e assistita nelle ultime fasi del parto dalla dottoressa Valentina Ruscitto e dall'infermiera Marta Crispoltoni. Talj, ribattezzata dagli operatori sanitari come "la bambina della speranza", pesa 2.800 kg e sta bene.



"La notte di mercoledì vogliamo ricordarcela per questo intervento di soccorso per una nuova vita, non certo per la disperazione della gente che chiedeva conforto dalle zone della Valnerina", hanno commentato gli operatori del 118, felici per aver regalato una grande gioia ai genitori e un pizzico di speranza a tutte le popolazioni colpite dal terremoto.