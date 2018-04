Striscia la Notizia, smascherato falso oculista che lavorava da anni abusivamente

Si spacciava per un’altra persona e lavorava da anni come oculista sia all’interno di un ambulatorio privato sia di un centro polispecialistico. Ma Striscia la Notizia lo ha incastrato. L'inviato Luca Abete si è recato nello studio del falso medico a San Giorgio a Cremano (Napoli) per appurare la verità. Alla vista delle telecamere, un impiegato dell'ambulatorio privato e una paziente hanno spintonato Abete e la sua troupe per cacciarli dallo studio. Nel frattempo, il "falso oculista" ha tentato di scappare dal retro, ma è stato fermato dall’intervento della Guardia di Finanza.



Abete ha spiegato ai tanti pazienti che aspettavano il loro turno di essere stati ingannati per molto tempo da un impostore che esercitava la professione senza aver studiato e che si faceva chiamare con il nome di un vero oculista. Ora l’uomo è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica.