Natura ostaggio dei rifiuti sulla "Plastic Beach" di Castel Volturno

Bottiglie, giocattoli, flaconi di detersivi, tubi, taniche, polistirolo, ma soprattutto rifiuti tossici con tanto di etichetta "pericolo per l’ambiente": la spiaggia di Castel Volturno (Caserta) appare così alle telecamere di Striscia la Notizia. Il tg satirico ha documentato il preoccupante inquinamento che rovina quello che potrebbe essere uno dei litorali più belli del Tirreno, non solo deturpandone il fascino ma soprattutto distruggendone la flora e la fauna.



"Qui non si vedono più pesci" raccontano gli abitanti della zona a Luca Abete. Questa "plastic beach" è adiacente al fiume Volturno, il cui inquinamento è stato più volte denunciato in passato, anche dal Wwf. È da lì che arrivano i rifiuti in mare, dopo essere stati scaricati in modo improprio lungo il percorso del fiume.