Terremoto, i satelliti mostrano i movimenti del suolo e i danni nei centri abitati

La mappa dei danni - Altre elaborazioni grafiche sono arrivate dai satelliti Cosmo SkyMed e poi elaborate dalle società e-Geos, già al lavoro per produrre le mappe del terremoto del 26 ottobre nell'ambito del progetto europeo Copernicus Ems, per il quale coordina un gruppo di lavoro internazionale. Queste ultime immagini mostrano i danni nel territorio di Norcia. Le rilevazioni sono state effettuate alle ore 5,50 del 30 ottobre, poco prima del terremoto avvenuto alle 7,40 dello stesso giorno, e poi dopo il sisma, alle 5,50 del 31 ottobre.



Nell'elaborazione è stato utilizzato anche un algoritmo per eliminare le zone con vegetazione, in modo da vedere spostamenti di centimetri. La mappa ottenuta, in cui sono evidenziati in rosso i nuovi crolli, si chiamata "damage proxy map" e identifica una probabilità di danno. "In questo caso - rileva e-Geos - il sensore vede piccolissime variazioni, quindi sarà poi necessario verificare con ulteriori sopralluoghi, vista l'entità del sisma".