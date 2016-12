"Questa tragedia ci ha portato via tutto, oltre un secolo di attività spazzato via". Così la figlia del proprietario dell'Hotel Roma di Amatrice si sfoga ai microfoni di News Mediaset. "La potenza del terremoto è stata devastante, in altre occasioni i cittadini venivano a rifugiarsi da noi perché era un luogo sicuro, ma stavolta non è stato così". Poi un pensiero a suo padre, il fulcro dell'attività, che nonostante la sua sedia a rotelle non ha mai smesso di lavorare: "Il ristorante era la sua casa. Anche se paralizzato si faceva accompagnare giorno e notte perché voleva salutare i clienti: erano la sua vita".