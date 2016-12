Flash, il cocker di una delle vittime del sisma che non vuole lasciare il padrone: con lui vicino alla bara

Flash durante i funerali a Pomezia

Non si è arreso fino alla fine, Flash, il cane di una delle vittime del terremoto. Il cocker ha scavato per ore sotto le macerie a Pescara del Tronto per cercare il suo padrone, il 47enne Andrea Cossu, artigiano di origine sarda (di Sant’Antioco, ma residente nel Lazio) deceduto nei crolli causati dal sisma. Flash ha partecipato anche ai funerali nella parrocchia di San Benedetto Abate a Pomezia, rimanendo vicino alla bara del suo proprietario.