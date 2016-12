L' "instant-quadro" dei quattro Papi

08:19 - La canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II raccontata da un quadro. L’opera si intitola “Il giorno dei quattro Papi” e propone un’originale chiave di lettura del grande evento di domenica prossima in piazza San Pietro: per la prima volta nella storia della Chiesa, sul sagrato della basilica vaticana saranno in qualche modo presenti ben quattro pontefici. Nell’immagine, si vede in primo piano papa Francesco con alle spalle le figure di Angelo Roncalli e Karol Wojtyla come presenze spirituali. Non manca anche il papa emerito Benedetto XVI, che ha concelebrato il rito vaticano. Infine, in basso è presente una targa in marmo, con l’iscrizione in latino: “27 aprile 2014. Il giorno dei quattro Papi”. Il quadro è stato ideato dal giornalista romano Luciano Castro, che ne ha affidato la realizzazione all’artista faentino Giuseppe Rava, specializzato in illustrazioni pittoriche a soggetto storico.