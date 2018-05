Il caso Ciccio e Tore raccontato in un minuto

In questa puntata, "Quarto Grado Files" - la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca - si concentra sul caso dei fratellini di Gravina (Bari). Francesco e Salvatore Pappalardi, noti come Ciccio e Tore, 13 e 11 anni, scompaiono il 5 giugno 2006. Venti mesi più tardi vengono trovati morti nella cisterna di un’antica masseria.



Il 27 novembre 2007, Filippo Pappalardi, il padre dei fratellini, viene arrestato per i reati di sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cadavere. Viene poi scarcerato e successivamente risarcito con 65mila euro per ingiusta detenzione.



Tante le indagini avviate in passato sulla vicenda e poi archiviate. Il papà ha ora deciso di avviarne una privata: alcuni suoi avvocati e consulenti hanno effettuato un sopralluogo nella masseria. Il fine è quello di chiedere l'eventuale riapertura del caso. Il sospetto dell’uomo è che i bambini, quel giorno, non fossero soli.