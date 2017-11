Attacco Barcellona, rientrate a Roma le salme dei 2 italiani

Rientrate in Italia su un Boeing dell'aeronautica militare le salme di Luca Russo e Bruno Gulotta , uccisi nell' attentato di Barcellona . Il volo è atterrato a Ciampino alle 0.05. Sull'aereo viaggiavano anche 13 familiari delle due vittime e il sottosegretario agli Esteri, Vincenzo Amendola, il Capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, e ad alcuni funzionari che hanno seguito tutte le fasi del rientro delle due salme in Italia.

Attacco Barcellona, rientrate a Ciampino le salme dei due italiani uccisi Ansa 1 di 28 Ansa 2 di 28 Ansa 3 di 28 Ansa 4 di 28 Ansa 5 di 28 Ansa 6 di 28 Ansa 7 di 28 Ansa 8 di 28 Ansa 9 di 28 Ansa 10 di 28 Ansa 11 di 28 Ansa 12 di 28 Ansa 13 di 28 Ansa 14 di 28 Ansa 15 di 28 Ansa 16 di 28 Ansa 17 di 28 Ansa 18 di 28 Ansa 19 di 28 Ansa 20 di 28 Ansa 21 di 28 Ansa 22 di 28 Ansa 23 di 28 Ansa 24 di 28 Ansa 25 di 28 Ansa 26 di 28 Ansa 27 di 28 Ansa 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Presente anche il Capo dello Stato - I feretri sono sbarcati all'aeroporto militare di Ciampino avvolti dal tricolore. Alle 00.35 i due carri funebri si sono fermati a una decina di metri dall'ingresso della sala di rappresentanza, dove il cappellano militare, don Salvo Nicotra, li ha benedetti. Quindi si è avvicinato il Capo dello Stato Sergio Mattarella, rimanendo in piedi a qualche metro di distanza, in raccoglimento. Poi, in un clima di profondo ma composto dolore, è stata la volta, a turno, dei familiari di Russo e Gulotta. Alcuni si sono avvicinati ai feretri e li hanno accarezzati.



Salme trasferite al policlinico Gemelli per l'autopsia - I carri funebri hanno poi lasciato lo scalo romano diretti al policlinico Gemelli per lo svolgimento dell'autopsia disposta dalla procura di Roma. Terminato l'esame, i feretri verranno nuovamente trasferiti a Ciampino, nelle prime ore di domani, e da qui, con lo stesso aereo, all'aeroporto di Verona Villafranca da dove raggiungeranno i rispettivi luoghi di residenza, Bassano del Grappa e Legnano.