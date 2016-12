Sparisce durante il cammino per Santiago di Compostela: la denuncia della sorella di Mirko Atzeni

"Mio fratello è sparito da una settimana. So che voleva fare il cammino di Santiago. Se qualcuno l'ha visto, mi contatti. Non so più cosa fare, sono preoccupata". Così su Facebook la sorella di Mirko Atzeni, Luana, che denuncia la scomparsa del giovane, originario di Chieri (Torino). L'uomo avrebbe dovuto raggiungere la sorella a Pordenone, in Friuli, ma avrebbe posticipato la trasferta per intraprendere il viaggio in Spagna. Ma è svanito nel nulla.