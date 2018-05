Smartphone venduti online a un euro, "Striscia" smaschera la truffa

Continua la battaglia di Striscia la Notizia contro "gli affari d’oro" su internet che poi si rivelano grosse truffe ai danni degli acquirenti. Tra queste c’è quella che riguarda l’acquisto di smartphone di ultima generazione al costo irrisorio di un solo euro. A svelare la truffa è Moreno Morello che assieme a un suo complice prova a comprare un iPhone 8 sul web per il prezzo di un caffè. Prima di procedere all’acquisto, l’inviato del tg satirico studia con attenzione le condizioni del contratto che una volta firmato obbliga l’acquirente ad accettare "che nessun accordo è stato stipulato", a non avere "diritti sul servizio fino a quando il fornitore non abbia accettato" e che quest’ultimo possa "modificare l’accordo in qualsiasi momento".



Non è tutto, perché nell’accordo in questione non c’è alcun riferimento alla vendita di un iPhone bensì alla partecipazione a una "lotteria" il cui premio andrà a un solo vincitore. E per quanto riguarda i costi non si tratta di un solo euro, come pubblicizzato, ma di 49,99 euro al mese da addebitare a tutti coloro che non cancellano l’account entro una settimana dalla sottoscrizione.