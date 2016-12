Sisma, Renzi: "In settimana nomina commissario per la ricostruzione"

"Sarà nominato in settimana il commissario per la ricostruzione dopo il terremoto, che sarà una figura unica" per tutte le regioni coinvolte. Lo assicura il premier Matteo Renzi, ribadendo che "è giusto e sacrosanto" che i funerali delle vittime si tengano ad Amatrice. Il presidente del Consiglio fa poi riferimento al progetto Casa Italia precisando: "All'Europa diciamo che quello che serve per questo capitolo, noi lo prendiamo".