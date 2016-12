Sisma Centro Italia, Zuckerberg dona 500mila euro alla Croce Rossa

Mark Zuckerberg ha annunciato la donazione di 500mila euro alla Croce Rossa per sostenere gli aiuti alla popolazione terremotata del Centro Italia. "Abbiamo messo a loro disposizione la piattaforma social per tutto quello che possa loro servire", ha aggiunto il fondatore di Facebook. "Ringrazio Zuckerberg che, ancora una volta, non è rimasto indifferente al dolore di una comunità", ha detto Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana.