Ventenne uccisa nel Siracusano, il compagno indagato per omicidio

Paolo Cugno, compagno di Laura Petrolito, la ventenne ritrovata morta domenica mattina in un pozzo in contrada Tradituso, tra Noto e Canicattini Bagni, nel Siracusano, è indagato per omicidio. Il giovane è stato interrogato per ore, nella caserma dei carabinieri, dal sostituto procuratore di Siracusa Marco Dragonetti, titolare delle indagini. Il giovane sarebbe in stato di fermo.