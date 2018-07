Trapani, non sapeva di aver vinto al Superenalotto: lo scopre dai giornali

Storia a lieto fine quella del giocatore del Superenalotto che il 28 aprile ha puntato 3 euro sulla combinazione vincente a Castelvetrano, in provincia di Trapani, senza però riscuotere la vincita di 2,5 milioni di euro. Nei giorni scorsi l'uomo si è presentato al punto vendita Sisal di via Mazzini a Roma per ritirare il premio. Il vincitore ha ammesso di essere venuto a conoscenza della situazione attraverso i giornali, poco prima del termina ultimo per la riscossione (fissato al 27 luglio).