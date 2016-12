Trapani, impossibile abortire: va in pensione l'ultimo medico non obiettore di coscienza dell'ospedale

L'unico medico che praticava gli aborti all'ospedale Sant'Antonio Abate è andato in pensione e i sei medici rimanenti in servizio nella stessa struttura di Trapani sono obiettori di coscienza. Per il momento quindi nel capoluogo siciliano non è possibile interrompere la gravidanza dopo i novanta giorni. Lanciano l'allarme i sindacati Cgil e Uil che in un documento scrivono: "Non viene più garantito a Trapani il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza".