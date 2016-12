Trapani, bimbo di 4 anni recuperato privo di sensi in piscina: grave

E' in gravissime condizioni un bambino di quattro anni che ha rischiato di annegare in una piscina del Lido Paradiso, a Trapani. Il piccolo è stato recuperato dall'acqua privo di sensi. E' subito stato trasporto al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate, dove i medici hanno deciso di trasferirlo a Palermo in elisoccorso.