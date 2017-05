Siracusa, incendio in un reparto dell'ospedale: evacuati i pazienti

Un incendio è divampato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Polizia e vigili del fuoco hanno messo in salvo i 16 pazienti che si trovavano ricoverati. L'ala dell'istituto interessata dalle fiamme è stata temporaneamente chiusa dagli inquirenti per le analisi di rito volte ad accertare le cause del rogo.

L'incendio è divampato attorno alle due di notte in un locale di servizio: l'emergenza è rientrata attorno alle 6.30 di mattina quando i 16 pazienti evacuati sono potuti tornare in reparto. Tre di loro, che avevano detto di avere problemi respiratori per il fumo inalato, sono stati visitati, ma trovati in buone condizioni.



I primi ad entrare in azione sono stati gli infermieri che hanno utilizzato gli estintori e accompagnato i 16 pazienti fuori dal reparto mentre sul posto si sono recati gli addetti antincendio dell'Azienda sanitaria, polizia e vigili del fuoco.



Le fiamme, immediatamente domate e circoscritte al locale di servizio, il cui fumo ha annerito parte del soffitto e pareti del corridoio, hanno danneggiato del materiale in deposito, non hanno coinvolto l'impianto elettrico né si sono propagate all'esterno.



La Procura apre un'inchiesta - La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. Agli atti dell'inchiesta, al momento conoscitiva, sono confluite le segnalazioni dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. "E' ancora presto - sottolinea il procuratore Francesco Paolo Giordano - per avere un quadro completo dell'accaduto. Occorrerà aspettare relazioni più dettagliate di chi sta operando sul posto per capire cosa esattamente sia successo e quali eventuali reati ipotizzare".