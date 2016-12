Siracusa, affonda peschereccio: disperso comandante, in due salvi

Sono in corso le ricerche per trovare Giovanni Costanzo, il comandante del peschereccio "Santo Primo" disperso dopo un incidente in mare avvenuto martedì a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Il natante è affondato, mentre gli altri due componenti dell'equipaggio si sono salvati e sono stati trasportati in ospedale. E' stato un diportista a individuare in acqua i due uomini attaccati a un pezzo di legno.