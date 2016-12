Rogo in un deposito di carburante, il cielo di Palermo oscurato da una nube nera

Un incendio si è sviluppato a Palermo in un deposito di carburante nell'area industriale di Brancaccio. Le fiamme, molto alte, hanno impegnato una decina di squadre di pompieri. La polizia e i carabinieri hanno fatto evacuare alcuni magazzini e depositi nell'area dell'incendio, mentre è stato interrotto anche il traffico ferroviario in uscita e in ingresso da Palermo in direzione Messina.