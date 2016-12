1 dicembre 2014 Ragusa, Andrea Loris è stato ucciso L'autopsia: "Piccolo strangolato" La Procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio volontario. Continuano i sopralluoghi nell'area del ritrovamento. Il ministro Angelino Alfano: "I nostri migliori investigatori in campo" Tweet google 0 Invia ad un amico

23:59 - E' stato strangolato Andrea Loris Stival, il bambino di 8 anni il cui cadavere è stato trovato sabato nel Ragusano. Emergerebbe dall'autopsia effettuata sul corpo del piccolo che è morto in seguito "ad asfissia da strangolamento con precipitazione violenta": secondo l'esame infatti il bimbo, dopo essere stato strangolato, è stato lanciato da un'altezza di 2,5 metri nel canalone di cemento dove è stato poi ritrovato dagli investigatori.

Ciò che emerge quindi è che Andrea Loris è stato ucciso, ma non ci sono le prove, invece, per confermare la violenza sessuale. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e sequestro di persona. Al momento l'indagine è contro ignoti ma in realtà il Procuratore capo Carmelo Petralia e il sostituto Marco Rota stanno lavorando a tempo pieno al caso: "Indaghiamo a 360 gradi, non trascuriamo nessuna ipotesi, ma ci sono delle piste privilegiate", affermano.



Continuano incessanti le audizioni di nuovi testimoni e i sopralluoghi nell'area del ritrovamento. Intanto domenica è stato sentito Orazio Fidone, il cacciatore che sabato ha trovato il corpo. Fidone ha spiegato di essere andato in questura, a Ragusa, "per collaborare alle indagini" e dopo essere stato sentito per quattro ore come persona informata sui fatti ha dichiarato di essere "sereno, ho chiarito tutto e non sono indagato".



E' stata invece smentita la voce secondo la quale il padre del piccolo Andrea avrebbe detto di sapere chi ha ucciso suo figlio e di volerlo ammazzare. Voci smentite categoricamente da polizia e carabinieri: "E' assolutamente falso, non ha mai parlato dell'omicidio di suo figlio né ha mai detto di sapere chi è stato e di volerlo uccidere. Lunedì forse sarà tutto più chiaro".



Alfano: "In campo i nostri uomini migliori" - "Abbiamo mandato a Ragusa i nostri migliori investigatori per trovare l'assassino del piccolo Loris. Ogni strada sarà battuta". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, su Twitter.



Seconda notte di indagini - Gli investigatori hanno lavorato per la seconda notte consecutiva. Non si esclude nessuna pista, neppure quella dell' orco, ma al momento, confermano fonti operative, non ci sono riscontri ufficiali su quest'ultima tesi, né su quella che il ragazzo sia deceduto in un altro posto e poi trasferito nel canalone del Mulino Vecchio.



Procura: "Si considera anche ipotesi pedofilia" - La Procura di Ragusa conferma che tra le ipotesi al vaglio dell'inchiesta sulla morte del piccolo Andrea Loris c'è anche quella della pedofilia. Anche se al momento non sarebbe una pista privilegiata. Ma, fortemente attenzionata. Secondo fonti investigative, ci sono esami medico-legali che ancora non riescono a chiarire con certezza la dinamica dell'accaduto. "Abbiamo bisogno di approfondire alcune analisi - ha detto il procuratore Petralia - prima di poter dire con certezza cosa sia accaduto. Stamattina vedrò il medico legale e gli investigatori per fare il punto sulla situazione".



Bimba: "Ho visto Loris che comprava un panino" - Una bambina di 10 anni, davanti la scuola elementare Falcone-Borsellino, la stessa che frequentava Loris Stival, ha detto di aver visto "Loris sabato mattina scendere dall'auto della mamma ed è andato verso il chioschetto per comprare il panino. Poi mi sono allontanata e non l'ho più visto". Davanti all'istituto molti bambini ricordano Loris: "era vivace, gli volevano bene". Per quanto riguarda il servizio di vigilanza attivo fino allo scorso anno, La preside risponde: "Questo servizio non c'è più. Vedremo però nei prossimi giorni cosa è possibile fare".



Cacciatore interrogato su armi in casa - Il cacciatore che ha trovato il corpo di Loris Stival, Orazio Fidone, è stato nuovamente interrogato lunedì pomeriggio dalla Squadra Mobile di Ragusa per il possesso di armi che sono state trovate nella sua abitazione. Non era in possesso delle necessarie autorizzazioni a detenerle. Il nuovo interrogatorio non è collegato con l'indagine sull'omicidio del ragazzino. Questi accertamenti non incidono nell'inchiesta per per sequestro di persona ed omicidio.