Palermo, lite tra famiglie finisce in tragedia: un morto, 5 arresti

Un ragazzo di 27 anni, Roberto Frisco , è morto a Palermo in seguito a una violentissima lite a colpi di coltello tra i componenti di due famiglie, i Frisco stessi e i Lo Piccolo . E' successo in piazza Lampada della Fraternità, a pochi passi da via Trabucco nel quartiere Cruillas. Quattro i feriti, due sono gravi. I carabinieri hanno arrestato cinque persone per rissa aggravata.

Roberto Frisco, secondo quanto hanno accertato i carabinieri, in serata aveva litigato in pizzeria con un altro ragazzo, il solo ancora ricercato, mentre tutti i protagonisti della rissa sono in stato di arresto.



Il giovane, dopo la discussione, si sarebbe rivolto ai Lo Piccolo ai quali avrebbe chiesto aiuto per vendicarsi. Le due famiglie si sono incontrate vicino casa dei Lo Piccolo, nel quartiere Cruillas, e la lite è degenerata. In stato di arresto in ospedale, ricoverati per le ferite di arma da taglio riportate, ci sono Giuseppe e Francesco Frisco, padre e fratello della vittima e Giuseppe Lo Piccolo, unico illeso, e i figli Nunzio e Salvatore. Nunzio sarebbe in gravissime condizioni.



Un altro episodio poche ore prima - Solo poche ore prima, in una banale lite condominiale nel quartiere Borgo Nuovo, sempre a Palermo, un uomo è stato ucciso a colpi di pistola.