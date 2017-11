Palermo, ferisce a martellate il vicino per un parcheggio: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 61 anni, Giuseppe Gianforti, accusato di tentato omicidio a Misilmeri, nel Palermitano. Il 61enne, dopo una lite per un parcheggio in un residence, è salito a casa, ha preso un martello e ha colpito ripetutamente alla testa un altro pensionato di 59 anni, infierendo contro la vittima che era a terra. Alcuni condomini hanno chiamato i militari che hanno arrestato l'aggressore. Il 59enne non è in pericolo di vita.