Palermo, 88enne muore schiacciata da masso caduto per il maltempo

Il maltempo ha provocato una vittima a Palermo. Una donna di 88 anni, Ornella Paltrinieri, è morta nella sua abitazione di via Calpurnio a Mondello per un masso che si è staccato dalla sovrastante parete rocciosa. L'anziana donna era nella sua camera da letto quando è stata travolta e uccisa dal macigno. Assieme alla vittima c'erano la figlia 52enne e la nipote 19enne della vittima. Quest'ultima è rimasta ferita e ora ricoverata in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione insieme all'anziana deceduta a Palermo, Ornella Paltrinieri, 88 anni, nella stessa camera da letto, dove è piombato un grande masso staccatosi dalla parte rocciosa sovrastante a causa delle abbondanti piogge, c'era la nipote Bianca Maria Lo Giudice, 19 anni. La giovane è stata trasportata a Villa Sofia con una sospetta lesione alla spalla ed escoriazioni al viso. Con loro nell'abitazione c'era la figlia della donna deceduta Donatella Galletti, 52 anni, che ha riportato lievi escoriazioni.



Sono stati le forti piogge a causare la frana che sfondato la parete della casa in via Campurnio 32 a Mondello. La donna che abitava lì è rimasta sepolta dalle macerie e i vigili del fuoco non hanno potuto far altro che recuperare il cadavere.



Non è la prima volta che il maltempo causa delle frane nella zona. Smottamenti che spesso hanno lambito le abitazioni tanto che ora gli abitanti di Mondello parlano di una tragedia annunciata. L'ultimo episodio risale al 3 settembre quanto un grosso masso si era staccato dalla sovrastante collina ed era finito in strada. Solo per una casualità non ha investito auto o distrutto case.