Agostino Siciliano si è costituito in una stazione dei carabinieri della Calabria, dove è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. Il movente, una relazione sentimentale del giovane con la figlia più piccola della donna, decisa ad osteggiare il legame.



Sull'uomo si erano incentrati subito i sospetti dei Carabinieri. I due ragazzi si erano conosciuti su internet, poi la cosa non aveva funzionato, ma il giovane aveva tentato invano più volte di riallacciare un rapporto.



"L'ho uccisa per difendermi" - Ai Carabinieri Siciliano ha detto di aver avuto con la vittima una violenta discussione, durante la quale sarebbe stato aggredito. E poi ha aggiunto di averla colpita con un coltello da cucina. Ha anche raccontato ai militari che durante la fuga ha incontrato alcuni amici ai quali ha detto: "Ho fatto una sciocchezza, una grossa sciocchezza".



A scoprire il cadavere della donna, nella sua casa di villeggiatura, è stato il marito, Salvatore Palazzolo, di 65 anni, che lavora come bidello. L'uomo era uscito di casa per comprare giornale e sigarette e al suo ritorno ha trovato il corpo della moglie riverso a terra vicino alla cucina, in un lago di sangue e con una ferita da arma da taglio vicino alla gola. L'uomo ha subito chiamato i Carabinieri che, durante i rilievi, hanno trovato alcune macchie di sangue nei pressi di un cancelletto vicino l'abitazione della vittima. I militari hanno anche controllato le immagini registrate da alcune telecamere installate nella zona.



Marina Zuccarello lavorava in un laboratorio di analisi chimiche di Misterbianco. Lei e il marito hanno due figlie, di 27 e 26 anni, ed una casa di villeggiatura nella frazione di Santa Maria degli Ammalati, dove molti abitanti di Misterbianco si trasferiscono durante il periodo estivo. La figlia più grande stamane non era nell'abitazione estiva, era rimasta nella casa di Misterbianco, mentre l'altra figlia era partita per un campeggio nel Messinese ed è stata poi rintracciata dai Carabinieri, che l'hanno sentita insieme alla sorella ed al padre.



La famiglia Palazzolo è molto conosciuta in paese e viene descritta come normale e tranquilla. Una vita ordinaria, senza mai litigi o dissapori né all'interno del nucleo familiare né all'esterno. Per oggi marito e moglie avevano in programma una gita al mare in compagnia di amici.