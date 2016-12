Nicolosi, autopsia: Giordana è stata colpita dall'ex con 30 coltellate

Il giovane, che verrà interrogato nel carcere milanese di San Vittore, è stato bloccato dai carabinieri alcune ore dopo il delitto in stazione Centrale a Milano mentre attendeva un treno diretto in Svizzera.



Tradito dagli sms - Nella stazione ferroviaria si è tradito: ha mandato, col cellulare di un ignaro passante al quale aveva chiesto il favore, un sms al padre, che in quel momento era nella caserma dei carabinieri di Nicolosi. Il genitore lo ha richiamato e lui involontariamente ha rivelato il suo piano: "Sto per prendere un treno per andare all'estero". Da altre indicazioni gli investigatori hanno capito che era a Milano dove è stato poi fermato.