Naufragio con centinaia di dispersi, fermato il presunto scafista

E' stato fermato a Pozzallo su disposizione della Procura di Ragusa lo scafista dell'imbarcazione che trainava un peschereccio affondato nel Canale di Sicilia in un naufragio con 3-400 migranti dispersi. E' un sudanese accusato anche di morte come conseguenza di altro delitto: avrebbe ordinato di tagliare la fune da traino del peschereccio che stava per affondare e che, con un "effetto fionda", ha colpito e ucciso una donna.