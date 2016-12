Migranti, tratte in salvo 187 persone in due operazioni

In due distinti interventi coordinati dalla centrale operativa della guardia costiera di Roma sono stati tratti in salvo 187 migranti. La prima operazione ha riguardato un barcone con 151 persone a bordo, per il quale è intervenuta una unità della marina militare; la seconda ha interessato un barchino con 36 migranti a bordo, che è stato soccorso a circa 25-30 miglia dalle coste libiche da un'unità delle Ong.