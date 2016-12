Messina, esplode bombola di gas: zia e nipote morti carbonizzati

Due persone sono morte a Messina in nell'incendio divampato a causa dell' esplosione di una bombola di gas . E' successo in via San Filippo, nel rione Villaggio Santo della città siciliana. Le vittime - Gaetana Cucinotta, 94 anni, e Antonino Currò, 53 anni - sono zia e nipote. I cadaveri sono stati ritrovati carbonizzati .

Intorno alle 2.30 di notte un grande boato ha svegliato il quartiere, poi sono divampate le fiamme che non hanno lasciato scampo all'anziana e al nipote.



"Erano due persone molto perbene - dice una vicina, la signora era molto anziana e il nipote l'accudiva. Ci siamo svegliati di soprassalto quando abbiamo sentito il boato, sembrava una bomba. Non riusciamo a credere ai nostri occhi quando abbiamo visto come era ridotta la casa e vedendo come le fiamme avessero bruciato ogni cosa".