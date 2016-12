Mazara del Vallo dedica una stele a Denise e tutti i bambini scomparsi

19:16 - All'indomani del giorno del suo quattordicesimo compleanno, il Comune di Mazara del Vallo dedica una stele a Denise Pipitone e tutti i bambini scomparsi nel mondo. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco, on. Nicola Cristaldi, le autorità civili, militari e religiose e gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori della città.

La stele è stata innalzata davanti alla scuola che frequentava la bambina, che all'epoca della scomparsa aveva quasi quattro anni. Le tracce di Denise si perdevano il 1° settembre 2004, nei pressi della casa della nonna materna. Da allora i genitori non hanno mai smesso di cercarla. Attraverso questa iniziativa Piero Pulizzi e Piera Maggio intendono lanciare "un nuovo messaggio di speranza, non solo per Denise ma per tutti i bambini scomparsi nel mondo".