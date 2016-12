Maltempo a Siracusa, la protezione civile: "Non uscite di casa, adesso siamo in piena emergenza"

ll ciclone africano è arrivato in Sicilia. La città più colpita è Siracusa: Contrada Isola, Contrada Sacramento, viale Epipoli e villaggio Miano le aree più interessate. Decine le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco. Secondo le prime stime sarebbero almeno 88 i mm di pioggia caduti tra ieri e oggi. La protezione civile: "Siamo in emergenza e rilanciamo l'invito a evitare gli spostamenti se non indispensabili".