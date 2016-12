Mafia Palermo, confiscati definitivamente beni dei fratelli Graviano

La Polizia ha eseguito la confisca di beni patrimoniali, per un valore complessivo di circa 280mila euro, riconducibili ai fratelli Graviano, boss del mandamento mafioso di Brancaccio. Con il provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Palermo, diventa definitiva la confisca del "Bar Sofia" di Salvatore Perlongo con sede a Palermo in Via Mondini, della Società AZ Trasporti srl e del complesso di beni costituiti in azienda a Campobello di Mazara.