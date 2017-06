Mafia, la figlia di Riina chiede il bonus bebè: "no" dal Comune di Corleone

Lucia Riina, la più piccola dei quattro figli del boss mafioso Totò, ha fatto domanda al Comune di Corleone per ottenere il bonus bebè, un assegno riconosciuto dall'amministrazione a chi versa in precarie condizioni economiche. Il Comune, sciolto per mafia e retto da tre commissari, ha però risposto di "no", sottolineando che la domanda della 35enne è stata ritenuta "incompleta". Lucia Riina si è stabilita a Corleone nel '93 dopo l'arresto del padre.