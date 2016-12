Libia, spari su gommone di migranti Testimone: io ferito, un altro è morto

E' giallo sulla sparatoria al largo della Libia contro un gommone, carico di profughi, che si stava dirigendo verso l'Italia. "Dei miliziani libici hanno cercato di derubarci, quando ci siamo ribellati hanno sparato: io sono rimasto ferito e un altro migrante è morto", ha raccontato un testimone alla polizia di Agrigento, ma il corpo della vittima non si trova e Tripoli dice di non aver sparato. Aperta un'inchiesta per tentato omicidio.