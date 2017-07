Incendi, 2 morti in Calabria | In un mese bruciata stessa superficie di tutto 2016

E' sempre più drammatica la situazione roghi nel Sud . In Calabria , nel Cosentino e nel Vibonese, due persone sono morte mentre cercavano di spegnere le fiamme. Allerta anche in Campania , con l'esercito sulle pendici del Vesuvio : bloccate le vie di accesso al Parco. In Sicilia, invece, a San Vito i turisti evacuati per il vasto incendio che ha lambito la struttura rientreranno sabato. Legambiente : da giugno a fuoco 26mila ettari di boschi.

Le vittime in Calabria - Nel Cosentino un uomo di 69 anni di San Pietro in Guarano è morto carbonizzato mentre cercava di spegnere un incendio divampato vicino al proprio terreno, nella frazione San Benedetto. In precedenza aveva perso la vita a Favelloni di Cessaniti, nel Vibonese, un 68enne. Anche lui cercava di spegnere diversi roghi. Il corpo è stato ritrovato in un dirupo.



Villaggio turistico evacuato - A San Vito Lo Capo, dopo l'evacuazione dei 600 villeggianti, sono iniziati i controlli per verificare il funzionamento degli impianti elettrici e idrici. Gli immobili non hanno riportato danni, ma c'è ancora un forte odore di fumo che non consente il rientro dei turisti. Dopo essere stati allontanati via mare, i turisti sono rientrati solo per prendere i bagagli e hanno trascorso la notte nelle strutture messe a disposizioni da albergatori di San Vito. Alcuni, soprattutto i residenti in Sicilia, hanno preferito anticipare il rientro a casa.