Palermo, decapitata la statua di Giovanni Falcone 1 di 5 Ansa Ansa Palermo, decapitata la statua di Giovanni Falcone 2 di 5 Ansa Ansa Palermo, decapitata la statua di Giovanni Falcone 3 di 5 Twitter Twitter Palermo, decapitata la statua di Giovanni Falcone 4 di 5 Web Web Palermo, decapitata la statua di Giovanni Falcone 5 di 5 Web Web Palermo, decapitata la statua di Giovanni Falcone leggi dopo slideshow ingrandisci

La scuola colpita dall'oltraggio si trova in via Pensabene, nel quartiere dello Zen. Non è la prima volta che la statua, che raffigura il magistrato ucciso nella strage di Capaci assieme alla moglie e agli agenti della scorta nel 1992, viene danneggiata.



Dirigenti e insegnanti dell'istituto da anni sono impegnati a diffondere la cultura della legalità tra i ragazzi del quartiere, uno tra i più degradati della città. Il gesto arriva a poco più di una settimana dall'anniversario della strage di via D'Amelio, dove furono assassinati dalla mafia il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta.



Bruciata anche una immagine - Dato alle fiamme anche un cartellone con una immagine di Giovanni Falcone posizionato davanti i cancelli della scuola Alcide De Gasperi e che faceva parte di un gruppo di altri cartelloni che erano stati realizzati nei giorni scorsi dagli studenti della scuola di piazza Papa Giovanni Paolo II. Lo ha reso noto il Comune di Palermo.



La sorella Maria: "Costernata, ma non ci arrendiamo" - "Sono costernata da un episodio di vandalismo che per la seconda volta colpisce un baluardo di legalità in un quartiere estremamente sensibile della nostra città", dice la sorella di Giovanni Falcone, Maria. "Sono accanto agli studenti e ai cittadini del quartiere, che credono e si battono nel nome di Giovanni Falcone e che fino allo scorso 23 maggio hanno portato la loro rappresentanza in piazza Magione a onorare il nome di Giovanni e Paolo. Non ci arrenderemo mai e la statua risorgerà più bella di prima ma chiedo alla autoritù di pubblica sicurezza di garantire per il futuro un presidio adeguato a un monumento simbolo della nostra cittù".



Grasso: "Gesto vile, la ricostruiremo" - "Di notte, contro la statua di Giovanni, dentro una scuola. È difficile immaginare qualcosa di più vile e squallido". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Pietro Grasso. "Se è un'avvertimento mafioso - aggiunge - sarebbe una prova di debolezza, non di forza. Se invece si trattasse del gesto di una banda di vandali sarebbe l'ulteriore conferma che dobbiamo ripartire dalla scuola e da un maggior controllo del territorio, per prevenire questo tipo di comportamenti. Abbiamo una certezza, non illudetevi: ogni volta che proverete a infangare la memoria di uomini come Falcone noi la proteggeremo - continua -. E ogni volta che distruggerete una statua saremo pronti a ricostruirla. Quando si prende di mira una scuola si vuole aggredire il futuro: sono vicino a chi vive, da studente o lavoratore, l'Istituto Giovanni Falcone di Palermo".



Orlando: "Sdegno e rabbia" - Il ministro della Giustizia Andrea Orlando esprime sull'episodio "sdegno, rabbia e rammarico. La memoria di Giovanni Falcone non potrà essere scalfita in nessun modo da alcuno. Proprio dalla sua memoria e dalla scuola, che con quel gesto vile è stata offesa, è iniziata la riscossa del popolo italiano e siciliano contro la mafia. Una battaglia lunga e impegnativa che sta vedendo e vedrà le mafie sconfitte".



Rosy Bindi: "Occorre reagire" - Un oltraggio "triste e vergognoso" lo definisce la presidente della commissione Antimafia Rosy Bindi, che avverte: "A 25 anni dalla strage di Capaci questo scempio ci ricorda che a Palermo la mafia c'è e si sente ancora forte". A aggiunge: "A questa esibizione di mafiosità occorre reagire e non permettere che l'indifferenza calpesti la memoria del sacrificio del giudice Falcone. La città faccia sentire la sua ribellione e la sua vicinanza ai martiri della lotta della mafia".