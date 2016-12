22 settembre 2016 13:15 Catania, vicequestore mostra le gambe su Facebook: il sindacato la contesta "Accuse medievali", risponde Marilina Giaquinta, in servizio alla questura della città etnea, al Movimento poliziotti democratici e riformisti che bolla il suo post come "disdicevole"

La foto dello "scandalo", quella di due gambe sottili e nude incorniciate da una sottoveste di pizzo nero, proviene dal profilo Facebook di una donna spiritosa e ironica. E' quanto emerge scorrendo i suoi post con poesie, pensieri, immagini di piedi e opere d'arte o mentre è in servizio sulla banchina del porto di Catania ad accudire i baby-migranti. Ma piovono critiche, perché non è una donna qualunque: è Marilina Giaquinta, vicequestore di Catania. A bacchettarla per il comportamento "disdicevole" è il Movimento poliziotti democratici e riformisti. "Accuse medievali", si difende.

La difesa del vicequestore"Se oggi fa scandalo la foto delle gambe di una donna di qualche centimetro sopra la rotula, allora siamo veramente a burqa e burkini", risponde senza scomporsi il vicequestore Giaquinta responsabile del servizio immigrazione a Catania. E della lettera-denuncia fa spallucce: "Quella sigla rappresenta un centinaio di agenti in tutta Italia ed è chiarissimo che si tratta di un attacco strumentale da parte di un collega che non è più in questura. Io tra tre anni vado in pensione e ho preferito stare con i miei tre figli piuttosto che fare carriera - continua. - E' stato piuttosto un attacco medievale che mi offende come donna e come dirigente di polizia. La Polizia è avanti, tant'è che i miei superiori non hanno dato peso a quella lettera".