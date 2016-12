Catania, scoperto "centro raccolta" migranti: fermati 13 somali

La polizia di Catania ha scoperto un "centro di raccolta", per clandestini somali appena sbarcati in Sicilia, realizzato e gestito da loro connazionali in diversi appartamenti della città. Nelle case venivano tenuti migranti che dovevano poi pagare per essere lasciati andare. Sono stati fermati 13 somali e indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.