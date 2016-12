Catania, a Misterbianco strangolata madre di tre figli: fermato il suo ex

Secondo l'accusa l'avrebbe strangolata al culmine di una lite scaturita per gelosia e per la gestione del bambino. Le indagini dei militari dell'Arma sono state coordinate dal sostituto procuratore di Catania, Alessia Natale.



L'allarme è stato dato dal vicino che nel corso della giornata aveva notato, sia alla mattina che una volta rincasato all'ora di pranzo, la porta della casa della donna aperta. E' stata poi la madre della donna, preoccupata perché non riusciva a contattarla, a entrare e trovarla riversa ai piedi del letto. I parenti di Luana hanno raccontato che lei aveva più volte denunciato l'ex compagno perché la picchiava.



Luana Finocchiaro era stata sposata, e dal matrimonio aveva avuto due figli maschi. Si era separata e aveva avviato una relazione con il 37enne fermato. La coppia avrebbe avuto dei problemi personali e si è separata, ma l'ex convivente non si sarebbe rassegnato alla fine della loro relazione, ed era aperto un contenzioso sull'affidamento del figlio.



Il precedente per omicidio passionale - Nel 2000 l'ex convivente di Luana, Vincenzo di Mauro, era stato arrestato da carabinieri e condannato a 11 anni di reclusione per omicidio passionale. Secondo l'accusa, il 17 luglio del 2000 il 37enne assassinò un suo vicino di casa, Francesco Tirendi, di 47 anni, perché aveva insidiato la sua fidanzata allora 17enne. Nel corso di una violenta lite, Di Mauro avrebbe picchiato Tirendi, gli avrebbe chiuso la testa in un sacchetto di plastica e infine lo avrebbe strangolato con una corda.



Il figlio era in casa - Il figlio della coppia, un bambino di 4 anni, sarebbe stato in casa quando, secondo l'accusa, Vincenzo Di Mauro, di 37 anni, avrebbe strangolato Luana Finocchiaro. I carabinieri ritengono probabile che il piccolo dormisse e che non si sia accorto dell'accaduto. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Di Mauro avrebbe poi portato via il bambino, che è dai nonni paterni, in buone condizioni e che non saprebbe della morte della madre.