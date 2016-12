Canale di Sicilia, dispersi 20 migranti Naufraga un gommone, salvi in 93

13:20 - Almeno venti migranti risultano dispersi nel Canale di Sicilia, al largo della Libia, per il naufragio di un gommone diretto verso l'Italia. A dare l'allarme gli altri 93 che si trovavano a bordo dell'imbarcazione, tratti in in salvo dalla Guardia costiera. L'equipaggio della nave Fiorillo è impegnato nelle ricerche dei dispersi.

Le operazioni, iniziate nella notte, continuano e vengono coordinate dagli uomini del Comando generale di Roma delle Capitanerie di porto. Il gommone era stato segnalato dall'elicottero della nave San Giorgio della Marina militare. I migranti messi in salvo sulla nave Fiorillo, della Guardia costiera, una volta saliti a bordo hanno dichiarato al comando di essere partiti in 113.



Un'altra nave della Guardia Costiera, la Diciotti, ha prestato soccorso nel Canale di Sicilia ad altri 78 migranti diretti verso l'Italia a bordo di un gommone in precarie condizioni, che faceva fatica a restare a galla.