Borsellino, chiesto ergastolo per Salvo Madonia e Vittorio Tutino

Il procuratore di Caltanissetta, Amedeo Bertone, ha chiesto la condanna all'ergastolo per i mafiosi Salvo Madonia e Vittorio Tutino, ritenuti responsabili della strage di via D'Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e i 5 poliziotti della sua scorta. Chiesti 8 anni e 6 mesi per Vincenzo Scarantino e 14 anni per Francesco Andriotta e Calogero Pulci, i falsi pentiti accusati di calunnia per le false dichiarazioni rese nelle prime indagini sulla strage.