I finanzieri di Milazzo, in provincia di Messina, hanno notificato 59 misure cautelari di obbligo di firma nei confronti di altrettanti dipendenti del Comune di Milazzo accusati di assenteismo. Una sola persona timbrava il badge di tutti gli altri, consentendo ai colleghi di arrivare in ritardo o di uscire in anticipo. Molti di loro passavano il tempo al bar o a fare shopping: uno allenava anche la squadra di basket.