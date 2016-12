7 luglio 2014 Agrigento, crolla ponte lungo la statale Quattro feriti tra cui una donna incinta Cedimento di una campata del viadotto "Petrulla" lungo la Ss 626 tra Ravanusa e Licata. Sei le persone coinvolte Tweet google 0 Invia ad un amico

22:01 - Un ponte lungo la statale 626, fra Ravanusa e Licata, nell'Agrigentino, è crollato per cause ancora in fase di accertamento. Coinvolte sei persone. Quattro di loro, tra cui una donna incinta, sono rimaste ferite. A cedere è stata una campata del viadotto Petrulla. Sul posto stanno operando carabinieri, polizia e vigili del fuoco. I feriti non sarebbero gravi.



L'Anas informa che la strada statale 626 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e che la circolazione è deviata sulle strade locali, in particolare sulla strada provinciale 6.